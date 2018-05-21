Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki darbe davasında 104 müebbet çıktı /21 Mayıs 2018 16:21

İzmir'deki darbe davasında 104 müebbet çıktı

İzmir’de darbe teşebbüs iddiasıyla 280 sanıklı davada, 137 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı.

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104’ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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