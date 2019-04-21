Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı... /21 Nisan 2019 10:03

İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı...

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan NATO lojmanlarına kar maskeli 2 şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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İzmir Buca'da İnkılap Mahallesi'nde iddiaya göre, taksiyle NATO lojmanlarının olduğu yere gelen şüpheliler sokak arasında yüzlerine kar maskesi taktı. Ardından lojmanların bulunduğu istikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin B.D.K. ve E.D.K. olduğu belirlenirken, üzerlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 adet pompalı tüfek fişeği çıktı. 

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Yapılan incelemelerde 12 boş fişek bulundu. Saçmalardan 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği tespit edildi. Ayrıca, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde tuzaklanmış EYP olma ihtimaline karşın bölgede inceleme yaptı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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