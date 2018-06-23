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İzmir'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 4 kişi gözaltında
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İzmir'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 4 kişi gözaltında
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23 Haziran 2018 13:17
İzmir'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 4 kişi gözaltında
İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunanlardan 4'ü gözaltına alındı.
SHABER3.COM
İzmir'de, Muharrem İnce 'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunanlardan 4'ü gözaltına alındı.
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