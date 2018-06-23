Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 'Cumhur İttifakı' çatlağı: Biz İnce'yi destekliyoruz /23 Haziran 2018 17:04

İzmir'de 'Cumhur İttifakı' çatlağı: Biz İnce'yi destekliyoruz

ANAP Genel Merkezinin aldığı "Cumhur İttifakını destekleme" kararına İzmir teşkilatından itiraz geldi.

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ANAP Genel Merkezinin aldığı "Cumhur İttifakını destekleme" kararına İzmir teşkilatından itiraz geldi. Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Doğan Erdin, "21 Haziran’da il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile sayın Muharrem İnce’yi izlemeye gittik. Gördük ki halk gerçekten ‘AKP’ye Tamam” diyor.” dedi.Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Doğan Erdin, ANAP Genel Merkezinin aldığı karara uymayacaklarını, vicdanlarının sesini dinleyerek İzmir’de Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce’yi ve Meclis seçimlerinde de Millet İttifakını destekleyeceklerini açıkladı.

Erdin, 28 ilçe teşkilatıyla birlikte Muharrem İnce’ye destek vereceklerini de vurguladı.

BİR OTOBÜS VE MAKAM OTOSU KARŞILIĞINDA CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK


 AKP iktidarının her fırsatta Atatürk düşmanlığı yaptığını belirten Erdin, şunları söyledi:

 “2 ay öncesine kadar Recep Tayyip Erdoğan’a hesap soracağını söyleyen genel başkanımız İbrahim Çelebi , Anavatan Partisi için kiralanan bir otobüs ve bir makam otosu karşılığında Cumhur ittifakını desteklediğini açıklamıştır. Referandumda AKP’nin karşısında olduğumuz, hayır propoganda çalışmalarına bizzat katıldığımız ve hayır cephesinde yer aldığımız herkes tarafından bilinmektedir. 21 Haziran’da il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile sayın Muharrem İnce’yi izlemeye gittik. Gördük ki halk gerçekten ‘AKP’ye Tamam” diyor.”

 
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