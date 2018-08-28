Naci Karadağ / Tr724

İzmir'de bir muhbir hikayesi





İzmir’de bir semt, ismi önemli değil…





Bu semtin apartmanlarından biri…





4 katlı apartmanda yaşanan bir olay, Tayyip Erdoğan Türkiye’sinin şahane bir özeti aslında.





Binanın en üst katında bu hikâyeyi öğrendiğimiz kişi oturuyor. Laik görüşe sahip bir İzmirli bu kişi ve ailesi yaklaşık 12 yıldır aynı yerin mukimi.





Hemen alt katında koyu bir AKP’li aile oturuyor.





İlk tatsızlığın çıkma tarihi ise yabancı değil Gezi Olayları zamanı.





Alt kattaki fanatik AKP’li o kadar fena ki, eline çivili sopa alıp İzmir Kordon’da Gezici avına çıkanlardan.





Bu kattaki aile dışındaki herkes klasik İzmir ahalisi profiline uygun.





Erdoğan seçim kazandıkça AKP’li apartman sakini daha da tuhaflaşmaya, komşularını daha çok rahatsız etmeye başlıyor.





İlk kavgayı üst kattaki teyze ile yapıyor.





Sebep balkonlara asılan çamaşırlar.





“İç çamaşırları teşhir mi ediyorsunuz?” diye kavga çıkarıyor bu vatandaş.





Yükselen AKP demografisinin laik alana sıkışmış kalmış bir modeli bu. Bu sebeple yılların verdiği ezilmişlik hissiyatı da hırçınlaştırıyor her geçen gün daha fazla.





Gittikçe artan bir dozda binadaki herkesin huzurunu bozmaya başlıyor. Karşı çıkanlara ise, işine gelmiyorsa çek git, havalarında cevap veriyor.





Hemen alt katında ise genç bir çift yaşıyor ve bir gün ortak alan kullanımından dolayı AKP’li vatandaş ile bu çift arasında bir tartışma çıkıyor.





Genç kadın hamile…





Olay fazla büyümeden kapatılıyor.





En azından apartmandakiler öyle zannediyor.





Bütün apartman genç çift ile beraber doğumu beklerken bir gün tuhaf bir şey oluyor.





Kavganın üzerinden üç haftaya yakın geçtiği için kimse o olayla bağlantı kurmuyor ama apartmanın kapısına ekip otosu gelmiş, genç çifti soruyor.





Daha ne olup bittiği anlaşılmadan hamile kadın ve eşi karga tulumba, tartaklanarak alınıp götürülüyor.





Kadın doğurdu doğuracak.





Karnı burnunda kadın iki gece nezarethanede kalıyor, sorgulanıyor…





Eşi tutuklanarak hapishaneye yollanırken, doğurmasına birkaç gün kalan kadın serbest bırakılıyor.





Kısa süre sonra işin iç yüzü ortaya çıkıyor.





Evet, birçoğunuzun tahmin ettiği gibi FETÖ üyesi olma suçunun üzerlerine atılmasından dolayı gözaltına alınmış genç çift. İktidar ve devletini seven bir vatandaş başbakanlık iletişim hattına bu kişilerin FETÖ’cü olduğu yönünde anonim bir ihbarda bulunmuş.





Ne bir delil, ne bir emare, ne bir suç unsuru var.





Üç gün sonra kadın doğum yapıyor ama eşine ilk duruşma için 6 ay sonrasına gün veriliyor.





Hiçbir hukuki kanıt olmadan hayatının 6 ayını çalıyorlar.





Bir isimsiz, anonim ihbardan dolayı.





Doğum yapan kadının yaşadığı travmaya ek olarak adam işinden oluyor. Zira hakkında yapılan suçlama el altından duyuluyor bir şekilde.





Maddi sıkıntı çekiyorlar, kredilerini ödeyemeyince evleri icra yoluyla satılıyor.





6 ay sonra hakim önüne gelen dosyanın kapağını açıyor, 4 satırlık isimsiz bir ihbar dışında hiçbir şey yok.





Adam serbest ama AKP’li yandaş apartmandan bir aileyi kovmanın zafer sarhoşluğuyla gözüne bu kez başka bir kattaki komşusunu kestirmiştir…





Bir apartmanda yaşanan bir olayda size koskoca bir ülkenin son 15 yılının özetini aktardım.





NOT: Yaşanan olayı @panterremel isimli kullanıcıdan öğrenip kaleme aldım.



