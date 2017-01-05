Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Valisi o örgüte işaret etti /05 Ocak 2017 21:27

İzmir Valisi o örgüte işaret etti

İzmir Valisi Erol Ayyıldız terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Vali Ayyıldız, saldırıda biri polis biri de adliye çalışanı olmak üzere 2 şehit olduğunu ve saldırıdaki ilk bulguların PKK'nın gerçekleştirdiği yönünde olduğunu ifade etti. İzmir Valisi'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı, "Şehit olan polis için, "Adliye önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Valisi o örgütü işaret etti

İşte Vali Ayyıldız’ın açıklamaları:

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili “Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor” dedi.

 İzmir Valisi Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen ve 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teröristlerin kendilerini durdurmak isteyen polisle girdiği çatışma sırasında bombalı aracı patlattığını belirten Vali Ayyıldız, “Bayraklı Adliyesi önünde bir araç geçerken, polis noktasında durdurulmasının istenmesi sonucu çatışma çıktı. Teröristler çatışma esnasında bombalı aracı patlattılar. Maalesef çıkan çatışma sonucu 1 polis memurumuzla bir adliye memuru şehit oldu. 5 yaralı var. Yaralılar tedavi görüyor” diye konuştu.

“ROKETATAR, 2 KALEŞNİKOF, 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ”

Teröristlerin kimliğine ve terör eylemine bakıldığında, saldırıya ilişkin okların PKK’yı gösterdiğini belirten İzmir Valisi Ayyıldız, “Menfur ve hain saldırıyı, emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu, çok az bir zayiatla ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında da roketatarla birlikte, 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor” dedi.
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