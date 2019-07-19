Samanyolu Haber /Gündem / İzmir merkezli operasyon: 52 gözaltı /19 Temmuz 2019 11:04

İzmir merkezli operasyon: 52 gözaltı

İzmir merkezli operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Hava Kuvvetleri'ne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda asker ve sivillerin de aralarında bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Operasyon devam ediyor. 
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