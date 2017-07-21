İzmir’de Suriyelilere seyahat yasağı

Kararla, İzmir il sınırları içerisinde kara, deniz, hava ve demiryoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara, yanlarında ‘Yol İzin Belgeleri’ olmaksızın bilet satışı yapılması, taşımacılık suretiyle il dışına çıkarılmalarına yasak getirildi.





Kararda özetle şöyle denildi:





Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla; Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce verilen geçerli ‘Yol İzin Belgesi’ni ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Yolcu taşımacılığı yapanlar, Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlardan, ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ ile birlikte, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yol İzin Belgesi’ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ ve ‘Yol İzin Belgeleri’nin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, ‘Yol İzin Belgesi’ olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak, ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ bulunmayan Suriyeli yabancılar ise kayıt altına alınmalarının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı ‘Sevk Merkezleri’ne yönlendirileceklerdir.”





“UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK”





Valilik tarafından alınan bu karara aykırı yolcu taşımacılığı yapanlar hakkında, fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.