Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Barosu'nun 'Kaz Dağları' mektubuna Kanada'dan cevap geldi /18 Ağustos 2019 14:03

İzmir Barosu'nun 'Kaz Dağları' mektubuna Kanada'dan cevap geldi

Kanada Başbakanlık Ofisi, İzmir Barosu'na yolladığı mektup ile Kazdağları konusunda kendilerine yapılmış başvuruyu dikkatle incelediklerini bildirdi.

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Kanada Başbakanlık Ofisi, İzmir Barosu'na yolladığı mektup ile Kaz Dağları konusunda kendilerine yapılmış başvuruyu dikkatle incelediklerini bildirerek İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'e teşekkürlerini iletti.

Kanada Başbakanlık Ofisi İletişimden Sorumlu Müdürü M. Bredeson'ın kaleme aldığı metinde Kazdağları'nda devam eden Kanadalı Alamos Altın Şirketi'nin faaliyetlerine dair İzmir Barosu'nca kendilerine gönderilen mektubun Kanada Uluslararası Ticareti Çeşitlendirme Bakanı James Gordon Carr'a iletildiği ve Bakan Carr'ın konuyu ayrıca değerlendireceği bildirildi.

BirGün'de yer alan habere göre Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yollanan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun İzmir Barosu'nun Kazdağları'ndaki altın madeni çalışmaları hakkındaki kaygılarını iletmesinden son derece memnun olduğu belirtilerek mektup için baroya teşekkürleri sunuldu.

İzmir Barosu Başkanlığı, 14 Ağustos tarihinde yazdığı mektup ile Kaz Dağları’nda Kanadalı madencilik şirketi Alamos tarafından sürdürülen ve kamuoyu tarafından büyük tepki ile karşılanan altıncılık faaliyetleri hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada baroları ve hukuk örgütleri ile siyasi parti temsilciliklerine birer mektup göndermiş ve bölgedeki doğa katliamına karşı birlikte mücadele etmek için çağrıda bulunmuştu. İzmir Barosu, Kanada baroları, hukuk örgütleri ve siyasi temsilcilikler ile ortak çalışmalar yürüterek Kaz Dağları bölgesinde yaşayan insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması adına her iki ülkede hukuki girişimlerde bulunmayı hedefliyor.
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