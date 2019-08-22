İzmir Adliyesi önünde 26 avukata gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamasına karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.





Van'daki eyleme katılmak üzere yola çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin aracı Tatvan'da polis noktasında bekletiliyor. Van’da da Temelli ve Öztürk’ü karşılayacak partililerin de geçişlerine izin verilmiyor.





İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNDE AVUKATLARA GÖZALTI





Diyarbakır'da basın açıklamasının yapılacağı AZC Plaza ve Sanat Sokağı girişinde polis kontrol yapıyor. Gazete Fersude'nin aktardığına göre, alana 15 gözaltı ve yedi zırhlı araç getirildi.





İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararını protesto eden Özgürlük için Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların eylemine polis müdahale etti. Müdahalede 26 avukat gözaltına alındı.

İzmir polisi kayyım gaspını protesto eden avukatları yaka paça gözaltına aldı.





"HUKUKSUZLUĞA VE İRADE GASPINA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK"





HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır, Mardin ve Van’da yapılan kayyum darbesini protesto etmek için İzmir Adliyesi önünde toplanan ÖHD ve ÇHD üyesi 26 avukatın darp edilerek ve ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasını kınıyor, protesto ediyoruz. Hukuksuzluğa ve irade gaspına karşı mücadele devam edecek." denildi.





Kocaeli Valiliği kayyım atamalarıyla ilgili protesto eylemlerine 15 gün boyunca yasak getirdi.