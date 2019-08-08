İzmir 4,8 ile sarsıldı

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





İzmir'de Türkiye saati ile 11:39'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları.





18,47 kilometre derinliğindeki deprem başta İzmir geneli olmak üzere Aydın ve Manisa'da da hissedildi.





Sarsıntı sebebiyle şehirde kısa süreli panik yaşandı.





İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.