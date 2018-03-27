Samanyolu Haber /Dünya / İzlanda Rusya ile ilişkileri askıya aldı /27 Mart 2018 04:03

İzlanda Rusya ile ilişkileri askıya aldı

İzlanda, eski Rus casus Sergey Skripal’in İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya üst düzey ikili diyalogu askıya aldığını duyurdu.

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İzlanda hükümetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzlanda'nın tüm en yakın müttefik ve partnerleri, Salisbury'deki saldırı ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı tedbir almaya karar verdi. Buna kuzey ülkeleri, NATO üyelerinin büyük bir kısmı ve birkaç AB ülkesi dahil. İzlanda'nın aldığı tedbirler arasında Rus hükümetiyle üst düzeydeki ikili diyalogun askıya alınması da var."

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Rusya'nın Reykjavik Büyükelçisi Anton Vasilyev, Rus medyasına açıklamasında, İzlanda Dışişleri Bakanı Godhlaugur Thor Thordharson'dan üst düzey ikili diyalogu askıya aldıkları bilgisini aldığını doğrulayarak, "Bu bağlamda, İzlanda yöneticileri bu yaz FIFA Dünya Kupası'nı ziyaret etmeyecek" dedi.

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