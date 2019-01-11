Samanyolu Haber /Gündem / İZBAN'da anlaşma sağlandı /11 Ocak 2019 03:15

İZBAN'da anlaşma sağlandı

Demiryol-İş Sendikası, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik Belediyenin %25'lik zam teklifini kabul etti, toplu iş sözleşmesi imzalandı

SHABER3.COM

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde "yüzde 25 zam" konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, seyyanen 700'er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak TİS'e imzalar atıldı." denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da anlaşmayı sosyal medya hesabından yayımladığı "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro AŞ'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.

Kocaoğlu, 2 Ocak Salı günü Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileri ve İzmir Metro AŞ çalışanlarıyla bir araya gelmiş, TİS görüşmelerinde önerdiği yüzde 25 zam önerisi çalışanlar ve sendika yetkilileri tarafından kabul edilmemişti.

Demiryol-İş Sendikasının, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) sürdürdüğü grev ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İZBAN'da anlaşma sağlandı Sonraki Haber >>

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:29:33