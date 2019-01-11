İZBAN'da anlaşma sağlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde "yüzde 25 zam" konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.







Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, seyyanen 700'er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak TİS'e imzalar atıldı." denildi.





Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da anlaşmayı sosyal medya hesabından yayımladığı "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro AŞ'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.





Kocaoğlu, 2 Ocak Salı günü Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileri ve İzmir Metro AŞ çalışanlarıyla bir araya gelmiş, TİS görüşmelerinde önerdiği yüzde 25 zam önerisi çalışanlar ve sendika yetkilileri tarafından kabul edilmemişti.





Demiryol-İş Sendikasının, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) sürdürdüğü grev ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.