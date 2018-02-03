İZ Gazetesi yöneticisine gözaltı

Kartal hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğunu söyleyen ekipler, Ümit Kartal’ı da alarak Kartal’ın Çiğli’deki evine gitti. Evinde yapılan aramanın ardından telefonuna el koyulan Kartal, Çankaya’daki TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Avukat Dilek Güzel, Gazeteci Ümit Kartal’ın gözaltına alınma gerekçesinin, “Türkiye’nin Afrin Operasyonu ‘işgal’ olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere haberler yapmak” olduğunu ifade etti. Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Güzel, gazeteci Ümit Kartal için 7 gün gözaltı süresi olduğunu söyledi.

İzmir Çankaya’da bulunan gazete bürosunu basan Terörle Mücadele Ekipleri İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ümit Kartal’ı gözaltına aldı.