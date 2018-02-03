Samanyolu Haber /Gündem / İZ Gazetesi yöneticisine gözaltı /03 Şubat 2018 01:54

İZ Gazetesi yöneticisine gözaltı

İzmir merkezli İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İzmir Çankaya’da bulunan gazete bürosunu basan Terörle Mücadele Ekipleri İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ümit Kartal’ı gözaltına aldı. 
Kartal hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğunu söyleyen ekipler, Ümit Kartal’ı da alarak Kartal’ın Çiğli’deki evine gitti. Evinde yapılan aramanın ardından telefonuna el koyulan Kartal, Çankaya’daki TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Avukat Dilek Güzel, Gazeteci Ümit Kartal’ın gözaltına alınma gerekçesinin, “Türkiye’nin Afrin Operasyonu ‘işgal’ olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere haberler yapmak” olduğunu ifade etti. Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Güzel, gazeteci Ümit Kartal için 7 gün gözaltı süresi olduğunu söyledi.
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