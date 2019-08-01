İyi Parti'den Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti mensuplarına MHP'ye dönme çağrısı yapmasına ilk tepki İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.





Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes soruyor neler oluyor? diye. Kasımda seçime hazırlanın." değerlendirmesinde bulundu.













İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de daha sonra yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin mesajını alıntılayarak Erdoğan'ı etiketlediği mesajında, "Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa?" sorusunu yöneltti.













Erdoğan dün Bahçeli'yi Ankara Çayyolu'ndaki tripleks villasında ziyaret etmişti.