Samanyolu Haber /Teknoloji / İyi ve kötünün mücadelesi... THE ZIFTH piyasaya çıkıyor /12 Eylül 2018 21:50

İyi ve kötünün mücadelesi... THE ZIFTH piyasaya çıkıyor

The Zifth isimli yeni bir macera oyunu piyasaya çıkarken destek bekliyor.

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Oyunu yazan ekibin kendi değerlerimizden kültürümüzden izler taşıyan ancak herkesin sevebileceği, Zombi oyunlarına karşı üretilmiş bir değer olarak tanımladığı Zifth, adından da anlaşılacağı gibi şeytanın gönderdiği kara bulutlarla mücadeleyi anlatıyor.

Hikayeye göre bu bulutlar tüm dünyaya yayılırken yağan siyah yağmur suyu da yeryüzünü kaplıyor ve insanlar da buna ZIFTH adını veriyor. 

Günahları temsil eden ZIFTH temas ettiği insana geçici bir haz verirken bir süre sonra o kişiyi esir alıyor ve bu şekilde çoğalan ZIFTTEN oluşmuş yaratıklar dünyayı sarıyor. Bu zifte bulaşmayan nadir insanlar arasından bir bilge insan, ZIFTIN kaynağını ve nasıl yok edilebileceğini bulmak için tek başına yola düşüyor. Senaryoya göre bu yolda karşılaştığı bazı cesur insanlar da ona yardım ediyor.

Projenin gelişebilmesi ve yayına çıkabilmesi için gerekli destek ve detaylara ŞU ADRESE tıklayarak ulaşılabilir.


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