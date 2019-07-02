Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'nin TRT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi /02 Temmuz 2019 22:37

İYİ Parti'nin TRT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası İYİ Parti tarafından TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

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23 Haziran seçimlerinden önce Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan, TRT Kürdi kanalı için bir röportaj vermişti. Röportajın yayınlanması sonrasında TRT eleştirilerin hedefi olmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum" demişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu konunun araştırlaması için TBMM'ye önerge verdi. Önergede, "Bir devlet kurumu olan TRT'nin Anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir terör örgütü propagandasının bilerek ve kasten bir talimatla mı, yoksa ihmal sonucu mu olduğunun araştırılarak sorumluların bulunması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" denildi. Önerge AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.
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