İyi Parti'nin TC tabelası önergesi reddedildi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, T.C. ibaresinin tabelalara yeniden getirilmesi talebine dair konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının adlarından ve hangi kamu iktisadi teşebbüslerin adlarından Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin kaldırıldığını sorup, bu ibarenin ne amaçla kaldırıldığı ve talimatlarının kimler tarafından verildiğinin tespit edilmesi gerektiğini' söyledi.







Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi verdi.





CHP'nin 'Evet' dediği önerge AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.