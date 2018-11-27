İyi Parti'nin Balıkesir adayı belli oldu

İktidarı ve ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, "Soğanı terör örgütü ilan etti. Türkiye'nin ekonomisi soğanla mı yerle bir oluyor? Enflasyon soğanla mı uçuyor? Domates uçmuş gitmiş yarın seraları mı basacaksın?" diye sordu.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Akşener, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerinde partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

DOMATES UÇMUŞ GİTMİŞ, YARIN SERALARI MI BASACAKSIN?





- İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış. Soğanı terör örgütü ilan etti. Türkiye'nin ekonomisi soğanla mı yerle bir oluyor? Enflasyon soğanla mı uçuyor? Domates uçmuş gitmiş, yarın seraları da mı basacaksın? Sera sahipleri dikkatli olun. Bir anda polisi, zabıtayı tepenizde bulabilirsiniz.



— Depoda stok arayacağınıza yandaş tüccar tespit edin.Stokçuluk enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Bir ülkede stokçuluk varsa, o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir.