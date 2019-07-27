Samanyolu Haber /Gündem / İyi Partilileri döven MHP'liler serbest, arandığı ortaya çıkan dövülen kişi gözaltında /27 Temmuz 2019 13:17

İyi Partilileri döven MHP'liler serbest, arandığı ortaya çıkan dövülen kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta İyi Partili iki kişinin MHP'liler tarafından darp edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta 20 Temmuz'da Süleymaniye ve Atatürk mahallelerinde meydana gelen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında "MHP'lilerden İYİ Parti'lilere dayak" videolarının yayımlanması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda görüntülerde yer alan Kemal S. (33) ve Muzaffer D'yi (37) darbettiği belirlenen şüphelilerden Emre A. (24),Özkan Y. (31) ve Serkan Y. (39) gözaltına alındı. Mağdurlar kendilerini darbeden şüphelilerden şikayetçi olmadı.

Haklarında "yaralama" ve "özel hayatın gizliliği" suçlarından işlem yapılan Emre A, Özkan Y. ve Serkan Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Hakaret" suçundan arandığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen mağdur Kemal S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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