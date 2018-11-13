Samanyolu Haber /Politika / İyi Partili Aytun Çıray'ın kardeşi AKP'den aday adayı oldu /13 Kasım 2018 17:36

İyi Partili Aytun Çıray'ın kardeşi AKP'den aday adayı oldu

İzmir'de AKP'den büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı.

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Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Cumhurbaşkanı büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince" dedi.

İzmir'de Tarım ve Kredi Kooperatifleri Teşkilatı ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde görevde bulunan Çıray, farklı siyasi partilerde de siyaset yaptı. Aday adaylık dosyasını teslim eden Çıray, "Ben doğrudan doğruya gittim, başvurumu yaptım, kimseye ricada bulunmayacağım. Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, büyükşehir belediye başkan adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" diye konuştu.
Kardeşi Aytun Çıray'ın AKP'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.
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