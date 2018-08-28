Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den yerel seçim kararı /28 Ağustos 2018 20:45

İYİ Parti'den yerel seçim kararı

İYİ Parti, 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalara başlıyor. 'Millet İttifakı'nın' yararının olmadığı görüşünün öne çıktığı partide, yerel seçimde hiçbir ittifak içerisinde yer almama kararı alındı.

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İYİ Parti yerel seçim çalışmalarını 1 Eylül'de başlatıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci sınavı olarak değerlendirilen yerel seçimde partinin ilk adımı 'sacayağı' sistemi olacak. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde ' Millet İttifakı' içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeyecek.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun İYİ parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çalışmanın ilk adımı, şekilleneceği üç ana başlık nedeniyle 'sacayağı sistemi' olarak belirlendi. Bu kapsamda öncelikle bölgelerin il ve ilçelerin tek tek ‘ihtiyaçları', ‘öncelikleri' ve ‘eksikleri' saptanacak. Daha sonra ise seçmenin beklentisi ile memnuniyeti de belirlenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

Genel seçimlerde yaşanan genel merkez ve taşra teşkilatları arasındaki kopukluk giderilecek. 'Yerel seçimde bağlar güçlendirilsin' kararı alınırken, aday belirleme sürecinde yerel dengeler gözetilecek. Mevcut yerel yönetimlerin hataları ve yönetim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda çözüm üretebilecek adaylarla seçime girilecek.


 
Eylül-ekim gibi genel merkez tarafından büyükşehir belediyesi adaylarının daha sonra ise ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor. ' Millet İttifakı'nın faydası olmadı' değerlendirmesinin öne çıktığı İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek.
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