Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den istifa etti Partisine geri döndü... /10 Temmuz 2018 23:09

İYİ Parti'den istifa etti Partisine geri döndü...

"Millet İttifakı" içerisinde İYİ Parti listesinden Afyonkarahisar milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, istifa etti. Uysal'ın istifasıyla İYİ Parti’nin milletvekili sayısı ise 42’ye düştü.

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24 Haziran seçimlerinde "Millet İttifakı" içerisinde yer alarak Afyonkarahisar Milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa etti. Seçimlere ittifak protokolü gereği İYİ Parti listelerinden giren Uysal, Demokrat Parti'ye geçti.

İYİ Parti listesinden milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa ederek yeniden Demokrat Parti'ye geçti. Böylece TBMM’de temsil edilen parti sayısı da 8’e yükselmiş oldu.

Uysal’ın istifasının ardından Meclis’teki koltuk dağılımı ve parti sayısı da değişti. Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu. İYİ Parti’nin milletvekili sayısı ise 43’ten 42’ye düştü.
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