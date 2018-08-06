Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti'den istifa eden üyelerine mesaj /06 Ağustos 2018 14:33

İyi Parti'den istifa eden üyelerine mesaj

3 kurucu üyesi istifa eden İyi Parti, kararların 'siyaset vicdanına uymadığı'nı açıkladı

SHABER3.COM

İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" dedi.

12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, bugün düzenledikleri basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa kararlarını saygıyla karşıladıklarını belirten İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.

Çıray, "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti, seçimli olağanüstü kongresini 12 Ağustos'ta yapma kararı almıştı. Partinin sözcüsü Aytun Çıray, ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyi Parti'den istifa eden üyelerine mesaj Sonraki Haber >>

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:52