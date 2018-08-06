İyi Parti'den istifa eden üyelerine mesaj

İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" dedi.





12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, bugün düzenledikleri basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.





İstifa kararlarını saygıyla karşıladıklarını belirten İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.





Çıray, "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz" açıklamasını yaptı.





İYİ Parti, seçimli olağanüstü kongresini 12 Ağustos'ta yapma kararı almıştı. Partinin sözcüsü Aytun Çıray, ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı.