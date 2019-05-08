Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den iade edilen domates ve çileklerle ilgili araştırma önergesi /08 Mayıs 2019 22:01

İYİ Parti'den iade edilen domates ve çileklerle ilgili araştırma önergesi

Rusya ve Ukrayna’ya ihraç edilen tonlarca domates ve çileğin “zirai haşere” ve “hastalık” gerekçesiyle geri gönderilmesi Meclis gündemine taşındı.

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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna 38 ton domatesi insan sağlığına zararlı maddeler olduğu gerekçesiyle geri gönderdi. Daha önce de 29 ton domates benzeri gerekçelerle geri gönderilmişti. Rusya da 20 tonu aşkın çileği ‘Tehlikeli madde’ ve ‘zararlı haşere’ gerekçesiyle 2019 yılı içerisinde geri göndermişti. Geçtiğimiz yıl da başta Rusya olmak üzere ihraç edilen domatesler benzeri gerekçelerle Türkiye’ye iade edilmişti.

Art arda gelen iade haberlerinin ardından harekete geçen İYİ Parti, söz konusu iadelerin gerekçelerinin ve nedenlerinin araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun imzasını taşıyan önergede, “İhracattan geri dönen tarım ürünlerimizin geri gönderilmesinin nedenleri ve sonuçlarının araştırılarak aynı sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve iade edilen tarım ürünlerinin ne yapıldığının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.
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