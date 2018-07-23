Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti'den Bahçeli'ye: İşine baksın /23 Temmuz 2018 16:41

İyi Parti'den Bahçeli'ye: İşine baksın

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in aldığı seçimli kurultay kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

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Andican, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkarak Türk siyasi hayatında varlığını devam ettireceğini söyledi.

Akşener'in kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkacağını savunan Andican, "Bu parti 50 yıllık partilerin oranında oy alıyor ve buna rağmen genel başkan beklentileri, kendi koyduğu çıtayı karşılayamadığı gerekçesiyle sorumluluğu alıyor ve Türk siyasetinde bugüne kadar görmediğimiz siyasal sorumluluk içinde kongreye gidiyor. Umarım bundan, partiyi şekillendirmeye çalışan liderler de ders alırlar" ifadesini kullandı. 

'BAHÇELİ KENDİ İŞİNE BAKSIN'

"Sayın Bahçeli kendi partisine ve kendi işine baksın" diyen Andican, sözlerine şöyle devam etti:
"İYİ Partiyle Bahçeli'nin en ufak bir ilişkisi yoktur ve İYİ Parti yetkilileri başka partinin iç işleriyle uğraşmamaktadır, uğraşmaya da niyeti yoktur. Bahçeli, kendi iç işlerine baksın. Başka partilerin iç işlerine karışmaması gerekir."

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