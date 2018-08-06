İyi Parti'de üç şok istifa

Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den daha az oy aldığını hatırlatan Halaçoğlu, "Tüm hata genel başkanın kendisine aittir" dedi. Bor ise Akşener'in kendilerine haber vermeden Millet İttifakı'na katıldığını açıkladı.





MHP'den istifa ederek İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İYİ Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri, ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiklerini duyurdular.





?'SERGİLENEN TAVIRLAR KURULTAY'DA DEĞİŞİM OLMAYACAĞINI GÖSTERİYOR'





12 Ağustos'ta kongreye gidecek olan partide Akşener'in genel başkanlığında ısrar etmenin parti içi demokrasinin çalışmadığının göstergesi olduğunu belirten Halaçoğlu, ortak basın açıklamasında şunları söyledi:





"Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti'den istifa ediyoruz."







Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü oldu, kemik oyları yüzde 17.5 olan parti de yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi.





'MHP'YE GERİ DÖNMEYECEĞİZ'





"MHP'de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimize de sıçradı" diyen kurucu üyeler, İYİ Parti'den istifalarının ardından eski partileri MHP'ye dönmeyeceklerini belirttiler.





Üyeler, "MHP'deki gibi burası da aynı olacaksa biz aynı oyuna gelmeyeceğiz. MHP'ye asla dönmeyeceğiz. Aynı hataların devam ettiği bir yere nasıl geri döneriz?" diye konuştular.





'CHP'YE VEFASIZLIK YAPMIYORUZ AMA BU TAVIR AKP'DEN GELECEK OYLARI KAÇIRDI'





İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendilerine haber vermeden Millet İttifakı'na katıldığını söyleyen Nevzat Bor ise, "Hiç haberimiz olmadan ittifaka girdiğini söyledi.





CHP'ye vefasızlık biz de yapmıyoruz ama bu tavır siyaseten baktığımız zaman AKP'den gelecek oyları kaçırdı. Çünkü karşımızda müthiş bir devlet gücü ve medya vardı" diye konuştu.





BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün aktardığına göre Bor, "Akşener Afyon'da bu hataları kabul etti, ‘Neden yaptığımı da bilmiyorum' dedi. Türkiye'de bir partinin genel başkanı olan kişinin bulunmaz hint kumaşı gibi görülmesinden bıktık. Kaybetmesine rağmen kaybedişi asla kabul etmeyen bir güruh oluştu" ifadelerini kullandı.





Partiden geçen ay, genel başkan Meral Akşener'in danışmanı Ali Aydın ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz istifa etmişti.