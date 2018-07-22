İyi Parti'de muhasebe vakti

Seçim sürecindeki eksiklikleri ittifaka fatura eden İYİ Parti düzenlediği kampta iktidarın “terör” söylemine karşı “Terörle arasına mesafe koyamayan herkesle aramıza mesafe koyacağız” fikrini öne çıkardı. Parti kurulları, seçim sürecindeki eksiklikler, milletvekili listelerinin oluşum sürecindeki rahatsızlıklar, parti içi demokrasinin kurumsallaşması ve yerel seçimlere ilişkin tartışmalarla kampa başladı. İYİ Parti, önceki gün başlayan Afyonkarahisar Sandıklı kapında geçmiş dönem değerlendirmesi ve önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmaya başladı. “Birlikte daha İYİ’ye” sloganının benimsendiği kampa Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri ve il başkanları katıldı. Parti kurullarından toplantılara katılımın yüzde 85’e ulaştığı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikinci gün dahil olduğu kampa, ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.





Listeler gündemde





İlk oturumun ana tartışmasını partinin kuruluşundan bugüne yaşananlar oluşturdu. MHP’den kopuşun ardından kurulan partinin 7 ayını doldurmadan seçimlere girmek zorunda kalması ile yaşananlar toplantıda masaya yatırıldı. Oluşturulan gruplarda partililer, sorunları dile getirirken, seçim sürecinde hızla hareket etmek isteyen genel merkez yönetimi ile taşra teşkilatları arasındaki ilişkilerde eksik kalan yanlar gündeme getirildi. Bu kapsamda milletvekili listelerinin oluşum sürecindeki rahatsızlıkların da ele alındığı öğrenildi.





Terörle mesafe ayarı





Toplantılarda ayrıca seçim sürecinde yaşananlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat hedef almamasına karşın AKP kurmaylarının İYİ Parti’ye yönelik “terörle yan yana geldiler” söylemi de tartışılan konular arasında yer aldı.





‘Algı oluştu’





Meral Akşener’in HDP’nin de ittifakta yer almasına onay vermemesine karşın bu kapsamda yaratılan algının ittifakın meşruluğu hakkında sorun yarattığı ve bunun sahada yeterince anlatılamamasının da görüşler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu kapsamda CHP’nin, Millet İttifakı’nda yer almamasına karşın HDP ile birlikteymiş gibi hedef alınmasıyla İYİ Parti’nin de bu çizgideymiş gibi algı oluşturulduğu tartışıldı. Kampta önümüzdeki süreçte teröre karşı güvenlikçi politikalara yönelik söylemlerini keskinleştirmeyi planlayan İYİ Parti’de “Terörle arasına mesafe koyamayan herkesle aramıza mesafe koyacağız” fikrinin öne çıktığı öğrenildi. İYİ Parti kampında son sözü Genel Başkan Meral Akşener söyleyecek. Akşener’in yapacağı kapanış ve değerlendirme konuşması ile İYİ Parti’nin 3 günlük kampı sona ermiş olacak.





Cumhuriyet