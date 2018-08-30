Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de revizyon başladı: Akşener il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi /30 Ağustos 2018 19:07

İYİ Parti'de revizyon başladı: Akşener il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün toplanan başkanlık divanında, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.

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24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 10’luk oyu yetersiz bulan partililerin eleştirileri üzerine olağanüstü kurultay kararı alan Akşener, parti içinden gelen eleştirilerin ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Partililerin yoğun kampanyasının ardından bu kararından geri adım atan Akşener, 12 Ağustos’ta Ankara’da toplanan kurultayda tek aday olarak tekrar genel başkan seçilmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzalı açıklamada, “Özellikle 24 Haziran seçimleri ve akabindeki süreç partimiz açısından büyük bir imtihan olmuş, genel başkanından, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar İYİ Parti ailesi karşılaştığı bütün kriz testlerini başarıyla geçmiştir. Bu güne kadar büyük özveriyle, türlü imkansızlıklar içinde ve fedarkarca görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibariyle taşra teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir” denildi.
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