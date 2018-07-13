Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de neler oluyor... İstifalar peş peşe geliyor... /13 Temmuz 2018 17:57

İYİ Parti'de neler oluyor... İstifalar peş peşe geliyor...

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Genel İdare Kurulu ve Divan'daki görevinden istifa etti. Ayfer Yılmaz bugün istifa eden ikinci isim oldu.

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Yİ Parti’de istifalar peş peşe geldi. Meral Akşener’in başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın’dan sonra bu kez de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz partisinden istifa etti.

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz’ın, İYİ Parti Genel Merkezi’ne sunduğu dilekçeyle, Genel İdare Kurulu ve Divan’daki görevinden istifa ettiği belirtildi.

AYFER YILMAZ KİMDİR?


 
Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz: 1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996’da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi’nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı
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