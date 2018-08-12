Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de kurultay günü /12 Ağustos 2018 10:41

İYİ Parti'de kurultay günü

İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in güven tazelemesinin beklendiği kurultayda, GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı ifade ediliyor

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İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nı izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor.
Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında 'Daha yeni başlıyoruz' yazısı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı.

GENEL BAŞKAN, GİK VE MDK BELİRLENECEK


Akşener, kurultaya çarşaf liste ile gidiyor
Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek.

1124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, 'çarşaf liste' yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.
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