İYİ Parti'de iki istifa

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'den art arda iki istifa geldi.







Diğer istifa ise partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri'den geldi. Alınan bilgiye göre, Cevheri'nin istifasını Genel Merkez'e ilettiği belirtilirken, kulislerde Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı ifade ediliyor. İYİ Parti, 11 Kasım'da genel merkezin tadilatının bitirilip yerleşmeyi düşünüyor. Bu tür sorunların genel merkeze oturduktan sonra çözüleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

