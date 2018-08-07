İYİ Parti'de bir kurucu daha istifa etti

İYİ Parti'de dün kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un istifalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti kurucu ve Genel İdare Kurulu üyesi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz da parisinden istifa ettiğini duyurdu.



Eryılmaz istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Coğrafyamızın bu kadar ısındığı bir dönemde milletin önüne bir alternatif koymak, milli bir tercih inşa etmek için yola çıktığını iddia edenlerin önce kendi ortaya koydukları ilkelere sadık olmak zorundadırlar. Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarını da yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden istifa ettim."