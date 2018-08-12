İYİ Parti'de Akşener yeniden Genel Başkan seçildi

İYİ Parti olağanüstü kurultayında 881 oyla Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda konuşan Akşener “Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık” dedi.
İYİ Parti’nin 2’nci Olağanüstü Kurultayı “Daha yeni başlıyoruz” ana temasıyla düzenlendi. Partinin ATO Congresium’daki kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu. 1123 delegenin oy kullandığı kurultayla Akşener 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.