Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'de Akşener depremi! /22 Temmuz 2018 21:46

İyi Parti'de Akşener depremi!

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in istifa ettiği öne sürülürken Akşener Kongre çağrısı yaptı, bu kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı.

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Çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "İstifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, istifa etmemesi yönünde ikna edildi. 

KONGRE ÇAĞRISI YAPILDI, AKŞENER YENİDEN ADAY DEĞİL

Tartışmalar sürerken Akşener başta olmak üzere İyi Partililerin sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ortamı tekrar hareketlendirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

KORAY AYDIN'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise yaptığı açıklamada "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

Koray Aydın'ın açıklamalarının ardından bir tweet atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.


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