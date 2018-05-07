Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı /07 Mayıs 2018 10:47

İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standında yer alan partililere yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partililere dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunan grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parti standında bulunan 6 kişi yaralandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.

Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denilmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise konuya ilişkin, "Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır" ifadesini kullanmıştı.
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