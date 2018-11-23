İyi Parti: Saray, Meclis'i kapatmanın yolunu yapıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin lira olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini sürdürenlerin eline ise yaklaşık 90 bin lira geçtiğini hatırlattı.







Salı, çarşamba ve perşembe günleri genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan olduğunu aktaran Öztürk, söz konusu değişiklik yaşandığı takdirde vekillerin ayda 8 gün çalışacağını kaydetti.





Söz konusu iddiayla ilgili olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile konuşan Öztürk, vekilin şu iddiasını aktardı:





— TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir.