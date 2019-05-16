Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’nin 3600 önergesini AKP ve MHP reddetti /16 Mayıs 2019 00:27

İYİ Parti’nin 3600 önergesini AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti'nin polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yaptığı TBMM'deki 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

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Teklifin lehinde söz alan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “İYİ Parti olarak öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın, din görevlilerimizin ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağımıza söz verdik. Kanun teklifimiz Meclis'te duruyor. Araştırma önergemiz de AKP ve MHP işbirliği ile reddedildi” dedi.

ERDOĞAN SEÇİM VAADİ OLARAK KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz 14 Mart'ta Bilkent Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur” demişti.
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