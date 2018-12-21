Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’nin 15 belediye başkan adayı belli oldu /21 Aralık 2018 18:47

İYİ Parti’nin 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı belli oldu

SHABER3.COM

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok’u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy’u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar’ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz’u aday gösterdi.

Elazığ’dan Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar’dan Mahmut Koçak, Isparta’dan Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı’dan Raif Oktay, Nevşehir’den Mehmet Özkan, Niğde’den Mümin İnan, Kars’tan Settar Kaya, Kırıkkale’den Mahir Yılmaz, Uşak’tan Muhammet Gür ve Osmaniye’den Davut Çuhadar belediye başkan adayları olarak açıklandı.

“PARTİ ADAY TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR”
Açıklamada görüşlerine yer verilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyesi aday tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu kapsamda, Türk milletine iyi belediyecilik şiarı ile kaliteli, süratli ve vatandaş memnuniyeti odaklı belediye hizmetleri sunma amacıyla yola çıkmış İYİ Parti, güç birliği yapmayı kamuoyuna deklare eden iki parti arasında varılan mutabakata uygun olarak, aday tespit çalışmalarına devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yerel seçimlerin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bu arada İYİ Parti’de aday adaylığı başvuruları 31 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti’nin 15 belediye başkan adayı belli oldu Sonraki Haber >>

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Patlama anı kameralara yansıdı

Patlama anı kameralara yansıdı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:06