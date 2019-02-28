Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti Mersin'de başka bir adayla seçime giriyor /28 Şubat 2019 13:36

İYİ Parti Mersin'de başka bir adayla seçime giriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da adayın, eski bakan Ayfer Yılmaz olduğunu duyurdu.

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İYİ Parti lideri Akşener, Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceklerini belirterek, ismi gün içinde duyaracaklarını söyledi.


Mersin'de yarıştan kopmadıklarını vurgulayan Akşener, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" dedi.
Akşener, gazetecilerin adayın kim olduğunu sorusuna, "Harp olur, darp olur diye çekiniyoruz. Müracaatımız tamamlansın. Kazandıktan sonra o belediyeyi yönetecek bir adayımız. Kariyeri buna uygun ve Mersinli bir aday. Mersin'de tekrar en güçlü şekilde rekabetin içinde olacağız" yanıtını verdi.

Kocamaz'ın oğlunun aday olacağının basına yansıdığının belirtilmesi üzerine Akşener, "Hayır" diye konuştu.

Akşener, Kocamaz'ın yeni adayı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine "Beraberce teklif götürdük" dedi ve "Mersin'de iki aday konusu falan bitti" ifadesini kullandı.

KOCAMAZ: İYİ PARTİ'NİN MERSİN ADAYI AYFER YILMAZ, DESTEKLİYORUM

İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz ise "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" açıklamasında bulundu.

Mersin'de Kanal33'te konuşan Kocamaz, YSK'nın DP'den adaylığını reddetmesini 'siyasi bir karar' olarak nitelendirdi. Kocamaz, "Mersin'de seçime gölge düşmüştür. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçmiştir" dedi.
YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulu'nun kararını yerinde bularak, Demokrat Parti'nin itirazını reddetmişti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulu'nca kabul edilip, YSK'ya gönderilmişti.
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