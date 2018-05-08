Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti kurucusuna silahlı saldırı /08 Mayıs 2018 21:56

İYİ Parti kurucusuna silahlı saldırı

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki seçim standındaki İYİ Parti üyelerine yapılan bıçaklı saldırının ardından bu kez de partinin Kurucu üyelerinden Mehmet Arslan’ın evi kurşunlandı.

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Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı’nın, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüten standına yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı.

Bu akşam da partinin Kurucu üyelerinden Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı.
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