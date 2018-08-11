İyi Parti kongresine HDP ve MHP davet edilmedi

Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday gösterileceği kurultayın sloganı: ‘Daha yeni başlıyoruz’ olarak belirlendi.







PARTİ KURULLARI ÇARŞAF LİSTE İLE BELİRLENECEK





Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak. Parti kurullarının çarşaf liste yöntemi ile şekillendirilmesinin beklendiği kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. İYİ Parti kulislerinde, parti yönetiminde önemli değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.





MHP VE HDP’YE DAVETİYE GÖNDERİLMEDİ





Kurultay için MHP ve HDP’ye davetiye gönderilmezken AKP, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi kurultaya davet edildi.





İYİ Parti’nin, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek için 20 Temmuz’da Afyonkarahisar’da başlattığı çalıştayın son gününde yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alınmış, Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.





Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve partililerin İstanbul’daki evinin önünde kamp kurarak kendisini ikna etmesi sonucunda Akşener, yeniden genel başkanlığa aday olmaya karar verdi.