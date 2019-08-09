İYİ parti İBB Meclisi’nde ayrı grup kuruyor

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde 312 meclis üyesi ile çalışmalarına başlayan İBB Meclisi'nde tatil sonrası Eylül ayında başlayacak oturumla birlikte tablo değişecek. Meclis çalışmaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 132 üyeden oluşan Millet İttifakı ve 180 meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı tarafından yürütülüyordu. Millet İttifakı ile İBB Meclisi'ne giren İYİ Parti kendi parti grubunu kurma kararı aldı. 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek. İYİ Parti'nin grubunu kurmasının ardından İBB Meclisi; 180 Cumhur İttifakı, 121 CHP, 11 İYİ Parti'li meclis üyesinden oluşacak.





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Ağustos ayında çalışmalarına ara veren meclisin eylül ayındaki ilk oturumunda İYİ Parti resmen kendi grubunu kurmuş olacak. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Sancaktepe meclis üyesi İbrahim Özkan olacak. Kağıthane meclis üyesi Dr. Suat Sarı da İYİ Parti grubunun sözcülüğünü yapacak. İYİ Parti grubunun meclis üyeleri şu isimlerden oluşacak:

“İbrahim Özkan (Sancaktepe), Suat Sarı (Kağıthane), Yakup Fındık (Ümraniye), Oğuz Sarul (Ataşehir), Ali Kıdık (Küçükçekmece), Tufan Babar (Bayrampaşa), Akın Gürkan (Tuzla), Sinan Gümüş (Avcılar), Uluer Kaya (Maltepe), Vedat Taylan Yıldız (Sarıyer), Bora Kılıç (Çekmeköy)”











