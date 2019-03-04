İyi Parti, Gezici'ye manipülasyon davası açıyor

İyi Parti teşkilatı, yerel seçimlere yönelik anketleriyle gündemde olan Gezici anket şirketi sahibi Murat Gezici'ye dava açmaya hazırlanıyor.







Anket sonuçlarının, seçmen algısını yönetmeyi hedeflediğini ileri süren İYİ Parti teşkilatından yapılan açıklamada, "Şirketin bugün, ‘Araştırma sonucu' diye yayınladığı 'algı operasyonu' metnine, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve 81 İl Başkanı ayrı ayrı dava açıyor." denildi.







ANKARA'DA ÖZHASEKİ'Yİ ÖNDE GÖSTERMİŞTİ





Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, AKP ile çalışmalarını sürdüren GENAR dahil, araştırma şirketlerinin tamamı anket sonuçlarında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı, rakibi AKP'li Mehmet Özhaseki'nin önünde gösteriyor.





Buna karşın, önceki seçimlerin tamamında AKP'yi diğer siyasi partilerin altında gösteren Gezici Araştırma Şirketi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik yayımladığı anket sonuçları tepki çekti. Gezici'nin son anketine göre; İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki yarışta önde görünüyor.