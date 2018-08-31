İYİ Parti’den bir istifa daha!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini Yargıtay’a gönderen Şeker, herhangi bir gerekçe göstermedi.





AKŞENER: MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şeker’in istifasında herhangi bir gerekçe göstermediğini belirterek tepki gösterdi. Akşener, “Fatih Mehmet Bey’i ilkeli bir arkadaş olarak biliriz. Partisinden istifa ettiğine göre milletvekilliğinden de istifa etmeli. İlkeli olmak bunu gerektirir” dedi.