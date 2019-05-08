Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’de kritik değişiklik! /08 Mayıs 2019 19:10

İYİ Parti’de kritik değişiklik!

TBMM'de 39 milletvekili bulunan İYİ Parti tüzüğünü yenileme kararı aldı. Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak kurultayla, parti tüzüğü yenilenecek.

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Kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Türk siyasetinde belirleyici partilerden biri haline gelen İYİ Parti'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Elde edilen bilgilere göre partinin tüzüğünde birçok madde değişecek.Yeniçağ’daki habere göre, 25 Mayıs 2019 tarihinde, Ankara Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurultayda tüzükte önemli değişikliklerin yapılması planlanıyor.

Yeni tüzük kapsamında;

Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,

Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,

Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,

Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.

Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.

Parti kaynakları, tüzük kurultayının parti işleyişinde karşılaşılan sorunların çözümü noktasında önemli bir aşama olacağını vurgularken, yapılacak tüzük değişikliği sonrasında, özellikle uygulamada yaşanılan sorunların, ortadan kalkacağını ifade ediliyor.
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