Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti-CHP ittifakında adı geçiyordu..... Gaziantep'te Celal Doğan sürprizi /28 Ocak 2019 13:10

İYİ Parti-CHP ittifakında adı geçiyordu..... Gaziantep'te Celal Doğan sürprizi

Gaziantep'te İYİ Parti-CHP ittifakının Ejder Demir’i aday göstermesi üzerine Celal Doğan DSP'den aday oluyor.

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Gaziantep’te İYİ Parti-CHP ittifakının eski MHP’li Avukat Ejder Demir’in olmasının ardından siyasi hesapları değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Son duruma göre HDP ilde aday göstermeyecek.

Gazete Duvar'dan Murat Güreş'in haberine göre; HDP’den milletvekilliği yapan daha önce SHP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı yapan ve son olarak Millet İttifakı adayı olarak adı geçen Celal Doğan ise DSP’den aday olmaya hazırlanıyor.

HDP Genel Merkezi’nden gelen ve aralarında Gaziantep’in olduğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Mersin gibi illerde aday çıkarılmayacağı şeklindeki haberlerin nedeni olarak, AKP karşısında en güçlü olan adaylara destek verilmesi taktiği gösteriliyor.

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç’un bugün yapacağı açıklama ile kamuoyuna duyurulması beklenen bu gelişmenin ardından Gaziantep’te gözler İYİ Parti-CHP ittifakında adı geçen ancak İYİ Parti’nin “kırmızı çizgisi” olan Celal Doğan’a çevrildi. Mevcut koşullarda Doğan’ın DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması neredeyse kesinlik kazandı. Celal Doğan’ın birkaç gün içinde Gaziantep’e gelerek adaylığını açıklaması bekleniyor.
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