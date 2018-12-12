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İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması
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İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması
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12 Aralık 2018 16:26
İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması
İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmeyle ilgili olarak İYİ Partili Koray Aydın bir açıklama yaptı
SHABER3.COM
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Aydın, “Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil.” diye konuştu.
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