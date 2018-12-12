Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması /12 Aralık 2018 16:26

İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmeyle ilgili olarak İYİ Partili Koray Aydın bir açıklama yaptı

SHABER3.COM

.

Aydın, “Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması Sonraki Haber >>

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:33:23