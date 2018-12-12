İYİ Parti cephesinden yeni 'ittifak' açıklaması

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Aydın, “Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil.” diye konuştu.