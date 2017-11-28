İyi Parti: Bahçeli bizi tehdit ediyor

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bahçeli’nin önceki gün isim vermeden partilerine yönelik söylediği “Hesabımız acıklı olacak” sözlerine yanıt verdi. Ok “Resmen ve alenen bizleri tehdit ediyor. Ama biz bunlara aldırış etmiyoruz. Bahçeli’nin bu sözleri hukuk devletinde asla söylenmemesi gereken sözlerdir. Talihsizlik, kendisine yakıştıramıyorum” dedi.







Ok, ayrıca şunları söyledi:

“Bunları gülerek, üzülerek izliyoruz. İYİ Parti açısından bunların değerlendirilecek bir yanı yok. Bunların Türk Milleti’ne faydası yok. Onların insanlığa yakışmayan sözlerine rağmen onlara en ufak olumsuz söz söylemeyeceğiz. Türkiye’nin gündemi işsizlik, adalet, çökmüş eğitim sistemi. İyi Parti’nin a, b, c formülleriyle, barajlarla, ittifaklarla kaybedecek zamanı yoktur. Biz iktidara yürüyoruz.”





Ok, sözlerine şöyle devam etti:





"Resmen ve alenen bizleri tehdit ediyor. Ama biz bu millete hizmet için yola çıktık, geri dönüşü yok. Bunlara aldırış etmiyoruz. Bahçeli'nin bu sözleri hukuk devletinde asla söylenmemesi gereken sözlerdir. Talihsizlik, kendisine yakıştıramıyorum. Bizim kötü söz söyleyenlerle bir işimiz yok."