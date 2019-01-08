İYİ Parti 7 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, "Gözünün içine baka baka tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan hesap sor" diyerek seslendi.





Akşener, partisinin grup toplantısında 7 belediye başkan adayını açıklayarak kürsüye davet etti. Akşener'in açıkladığı isimler şöyle:





Aksaray Belediye Başkan adayı - Özhan Türemiş





Karaman Belediye Bşakan adayı - Zühtü Bahadır Bahraç





Ardıhan Belediye Başkanı adayı - Mete Özdemir





Bayburt Belediye Başkanı adayı- Yunus Özyıldırım





Kilis Belediye Başkanı adayı - Ahmet Nalçacıoğlu





Siirt Belediye Başkanı adayı - Ahmet Özgür





Düzce Belediye Başkanı adayı - Ömer Küçük





Akşener'in açıklamaları şöyle:





"Geçen yılın en önemli siyasi olayı 24 haziran seçimiydi milletimizin iradesi mührünü vurdu ve biz de meclisteki yerimizi aldık. İyi ki varsınız cesur insanlar, iyiki varsınız. Biz ömrümüz boyunca hakikatı haykırdık. Allah ömür verdiği sdürece de haykırmaya devam edeceğiz. Yeni sistemde kriz olmayacak dediler. Hiçbir aksamayacak Türkiye uaçacak dediler. Bütün kararları bir kişini aldığı yargının tek bir beşere bağladığı sistemi Türkiye'nin bekkası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İyi Parti olarak haklı çıktık maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık.





"Her şeyi en iyi bildiklerini zannedip, yoldan çıkıyorlar. Bu hakikat ışığında buradan tekrar hatırlatıyorum memleketimiz için şu üç günlük dünyada nefis yapmadan, baş olma sevdasına kapılmadna tekrar söylüyorum İyi Parti'nin her bir neferi karşılık beklemeden vatana hizmete hazırdır. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide dünyanın önüne geçmeye hazır porojelerimiz var.









"2018'de boyunumuzu öne eğen işler oldu. Al papazı ver papazı dediler. Bu teröristi kimse alamaz dediler. Sonra özel uçağa bindirip gönderdiler. Adam ülkesinde kahraman gibi karşılandı.





"Bir cahil size laf attığında selam verip geçin. Kmsenin onuruna, şerefine dokunacak tek bir söz etmeyin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara aldanmayın. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlar var. Bunların fitnelerine uyup arkadaşınızla, komşunuzla düşman olmayın.





"Gözünüzün içine baka baka tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlardan hesap sorun.